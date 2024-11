Bislimi: Diskriminimi dhe gjuha e urrejtjes tashmë janë normë në Serbi

Ai në një reagim në rrjetin social “X”, e ka quajtur shqetësues, vendimin e gjykatës serbe që e mbylli rastin në padinë e politikanit shqiptar në Luginë të Preshevës, Ragmi Mustafit ndaj zëvendëskryeministrit serb, Aleksandër Vulin.

Bislimi ka thënë se kjo thellon shqetësimet në lidhje me të drejtat dhe sigurinë e pakicës shqiptare.

“Diskriminimi dhe gjuha e urrejtjes tashmë janë normë në Serbi. Me sa duket, është e ligjshme sipas ligjit serb të përdoren terma nënçmues ndaj shqiptarëve”, ka thënë zëvendëskryeministri në rrjetin social X.

Të hënën, Mustafi ka paralajmëruar se këtë rast do ta dërgojë edhe në Strasburg.

Discrimination & hate speech are now a norm in Serbia. Apparently it is legal under Serbian law to use derogatory terms against Albanians. The ruling from the Serbian Supreme Court on the statements of DPM Vulin deepen our concerns regarding the Albanian minority rights & safety. pic.twitter.com/Ky2OFsciqt

