Bisedimet SHBA-Ukrainë mbi planin e paqes fillojnë në Florida
Zyrtarë të lartë amerikanë dhe ukrainas të dielën filluan bisedimet në shtetin amerikan të Floridës mbi një propozim për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë. “Takimi midis delegacionit ukrainas dhe palës amerikane mbi hapat drejt arritjes së një paqeje të drejtë ka filluar tashmë në Shtetet e Bashkuara,” shkroi sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes…
“Takimi midis delegacionit ukrainas dhe palës amerikane mbi hapat drejt arritjes së një paqeje të drejtë ka filluar tashmë në Shtetet e Bashkuara,” shkroi sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare të Ukrainës, Rustem Umerov, në mediat sociale, raporton KosovaPress.
Një fotografi që shoqëronte postimin e Umerov tregonte sekretarin e Shtetit Marco Rubio, të dërguarin special të presidentit Donald Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndrin e Trump, Jared Kushner, nga pala amerikane, së bashku me Umerov, zëvendësministrin e Parë të Jashtëm Sergiy Kyslytsya, ambasadoren në SHBA, Olga Stefanishyna, dhe të tjerë në delegacionin ukrainas.
“Ne kemi direktiva dhe prioritete të qarta: mbrojtja e interesave ukrainase, sigurimi i dialogut substancial dhe avancimi në bazë të progresit të arritur në Gjenevë. Ne po punojmë për të siguruar paqe të vërtetë për Ukrainën dhe garanci të besueshme dhe afatgjata të sigurisë”, tha ai, duke vënë në dukje se ai mbetet “në kontakt të vazhdueshëm” me presidentin Volodymyr Zelenskyy dhe delegacioni do t’i raportojë atij.
Pala amerikane nuk ka lëshuar një deklaratë mbi bisedimet. Diskutimet vijnë pas emërimit të Umerov nga Zelensky si kreu i delegacionit për bisedime me partnerët ndërkombëtarë, duke zëvendësuar ish-kreun e zyrës presidenciale Andriy Yermak, i cili u shkarkua këtë javë. Delegacioni amerikan, i udhëhequr nga Kushner dhe Witkoff, pritet të udhëtojë në Rusi javën e ardhshme për bisedime.
Administrata amerikane ka konfirmuar se po punon për një plan zgjidhjeje ukrainase, por nuk pranoi të japë detaje ndërsa procesi është në vazhdim. Kremlini ka thënë se Rusia mbetet e hapur për negociata dhe e përkushtuar ndaj një zgjidhjeje diplomatike.