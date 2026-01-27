Binance Wallet prezanton tri veçori të reja të fuqizuara nga AI për të thjeshtuar zbulimin në Web3
Binance Wallet ka njoftuar lansimin e tri veçorive të reja të fuqizuara nga inteligjenca artificiale në Binance Wallet (Web), me qëllim t’i ndihmojë përdoruesit të përballen me mbingarkesën e informacionit në Web3 dhe të orientohen më lehtë në tregun e aseteve digjitale. Këto funksionalitete të reja Topic Rush, Social Hype dhe AI Assistant përdorin teknologjinë…
Binance Wallet ka njoftuar lansimin e tri veçorive të reja të fuqizuara nga inteligjenca artificiale në Binance Wallet (Web), me qëllim t’i ndihmojë përdoruesit të përballen me mbingarkesën e informacionit në Web3 dhe të orientohen më lehtë në tregun e aseteve digjitale. Këto funksionalitete të reja Topic Rush, Social Hype dhe AI Assistant përdorin teknologjinë proprietare të AI-së së Binance për t’u ofruar përdoruesve informacione të strukturuara, të përditësuara dhe të bazuara në të dhëna reale, në disa rrjete blockchain njëkohësisht.
Me zgjerimin e shpejtë të ekosistemit Web3, përdoruesit po përballen gjithnjë e më shpesh me flukse të mëdha të të dhënave dhe sinjale sociale, të cilat janë të vështira për t’u interpretuar dhe për t’u shndërruar në vendime të informuara. Për ta adresuar këtë sfidë, Topic Rush përdor AI për të identifikuar dhe kategorizuar shpejt narrativa të reja brenda komunitetit kripto, duke analizuar aktivitetin e meme-ve dhe postimet e influencuesve për tokenë në BNB Smart Chain (BSC) dhe Solana (SOL).
Sistemi i Binance gjeneron karta tematike të reja brenda pak sekondash dhe i lidh tokenët përkatës me secilën temë, duke u mundësuar përdoruesve të zbulojnë trende pothuajse në momentin kur ato shfaqen. Për secilën temë ofrohen përmbledhje të shkurtra, lista e tokenëve të lidhur dhe flukset totale të kapitalit, ndërsa temat klasifikohen sipas fazës së ciklit të tyre – Early, Rising ose Viral.
Në të njëjtën kohë, janë integruar edhe mjete tregtimi që lejojnë ndërveprim të menjëhershëm, duke u mundësuar përdoruesve të blejnë direkt tokenë ose të aplikojnë strategji të ruajtura përmes “drag-and-drop”, pa pasur nevojë të zgjedhin manualisht asetet.
Funksioni Social Hype u ofron përdoruesve një tabelë dinamike renditjeje, e cila i klasifikon tokenët sipas vëmendjes dhe interesit në rrjete sociale në rrjetet e mbështetura nga Binance Wallet (Web), përfshirë BSC, SOL dhe BASE. Ky funksion analizon postimet në kohë reale, duke ndjekur shikimet dhe ndjeshmërinë e përmbajtjes, për të identifikuar tokenët që po fitojnë momentum. Përmes vizualizimit “Mindshare”, përdoruesit mund të shohin shpërndarjen e vëmendjes sociale mes tokenëve, ndërsa seksioni “Hype Rising” nxjerr në pah ata që po përjetojnë rritje të papritur të interesit.
Ndërkohë, AI Assistant sjell një nivel të ri komoditeti përmes përmbledhjeve automatike të gjeneruara nga AI për çdo token në BSC, SOL dhe BASE. Ky widget kompakt kombinon informacion mbi narrativën, ndjeshmërinë në rrjete sociale si X (ish-Twitter), vlerësimet dhe ngjarjet kryesore në një pamje të vetme që mund të shtohet në panelin personal të përdoruesit. Kjo u mundëson përdoruesve të monitorojnë vazhdimisht informacionin kyç pa e ndërprerë rrjedhën e punës.
Winson Liu, Global Lead i Binance Wallet, u shpreh: “Mbizotërimi i informacionit është një nga sfidat më të mëdha në tregjet e sotme dinamike të kriptos. Me këto veçori të reja të drejtuara nga AI në Binance Wallet, ne po i ndihmojmë përdoruesit të filtrojnë zhurmën dhe të kenë qasje më të lehtë në informacion të strukturuar, në mënyrë që të marrin vetë vendime të informuara. Misioni ynë është ta bëjmë zbulimin në Web3 më të qasshëm për të gjithë, nga tregtarët individualë deri te investitorët me përvojë.”
Këto veçori të reja ndërtojnë mbi angazhimin e vazhdueshëm të Binance për integrimin e inteligjencës artificiale në ekosistemin e saj, duke synuar t’u ofrojë përdoruesve mjete më të avancuara për të naviguar me siguri dhe besim në botën gjithnjë e më komplekse të aseteve digjitale.