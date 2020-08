Bim Bimma i thotë Feros: Paret merri ti, hip-hopi është i jemi

Bim Bimma është një prej personave të parë që theu barrierat e hip-hopit shqiptar dekada më parë, dhe sigurisht që sfidës së Feros nuk mund t’i rri heshtur, shkruan lajmi.net.

Pasi reperi nga Prishtina pranoi ftesën e gjilanasit tani, ka edhe disa fjalë për të, Bim thotë se ai nuk është i interesuar në biznes, por në muzikë.

“Sjom i interesum për biznis, e as për me mjel gjinjën. Une me 80 përqind të shqiptarëve jam, me 16 euro, ti merri paret hip-hopi është i imi”, shkroi në një postim BimBimma. /Lajmi.net/