Bilanci i viktimave nga përmbytjet në Nepal rritet në 44
Numri i viktimave nga rrëshqitjet e dheut dhe përmbytjet e shirave masive në Nepal gjatë dy ditëve të fundit u rrit në 44 të dielën, tha Autoriteti Kombëtar i Reduktimit dhe Menaxhimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë. Distrikti lindor Ilam është më i godituri ku 37 persona humbën jetën. Rreth pesë persona mbeten të zhdukur, ndërsa…
Bota
Numri i viktimave nga rrëshqitjet e dheut dhe përmbytjet e shirave masive në Nepal gjatë dy ditëve të fundit u rrit në 44 të dielën, tha Autoriteti Kombëtar i Reduktimit dhe Menaxhimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë.
Distrikti lindor Ilam është më i godituri ku 37 persona humbën jetën. Rreth pesë persona mbeten të zhdukur, ndërsa 20 të tjerë janë lënduar, raporton KosovaPress.
Trupat e ushtrisë iu bashkuan personelit të emergjencës për të kryer operacione shpëtimi në 28 vende të ndryshme.
Reshjet e vazhdueshme të shiut që nga e premtja kanë ndërprerë jetën e përditshme në pjesën më të madhe të Nepalit, duke çuar në rrëshqitje dheu dhe përmbytje që kanë bllokuar autostradat dhe rrugët.
Një ndalim tre-ditor për lëvizjen e automjeteve brenda dhe jashtë Luginës Katmandu u njoftua të shtunën. Ndërkohë, në shtetin fqinj të Bengalit Perëndimor, zyrtarët thanë se shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan kaos në rajon, duke shkaktuar vdekjen e të paktën shtatë personave.
Abhishek Ray, një zyrtar i lartë i policisë në distriktin Darjeeling, tha se shtatë trupa janë gjetur pas reshjeve të rrëmbyeshme të shiut, të cilat shkaktuan rrëshqitje toke.
Parlamentari nga Darjeeling, Raju Bista, shkroi në rrjetin X, se reshjet e rrëmbyeshme të shiut kanë shkaktuar dëme të mëdha, raporton Anadollu.