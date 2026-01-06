Bie fluksi në pikat kufitare – Mërgimtarët presin deri në 30 minuta për të dalë nga Kosova

30 minuta po zgjasin më së shumti pritjet e qytetarëve për të dalë nga Kosova. Kjo situatë është tek pika kufitar Dheu i Bardhë. Ndërkaq në pikat e tjera, pritjet s’janë më shumë se 15 minuta. Sa i përket hyrjeve në Kosovë, edhe aty pritjet janë të pakta, jo më shumë se pesë minuta.

Lajme

06/01/2026 16:22

