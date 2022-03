​Biden pritet të shpallë sanksionet e reja kundër Rusisë të enjten

Këshilltari i sigurisë kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan, parashikoi gjerësisht veprimet që Shtetet e Bashkuara do të ndërmerrnin në bashkëpunim me liderët e tjerë botërorë gjatë udhëtimit të presidentit amerikan Joe Biden në Bruksel, Belgjikë, të enjten.

“Unë nuk do të dal përpara një njoftimi, i cili do të publikohet në bashkëpunim me aleatët tanë të enjten, kur presidenti të ketë mundësinë të flasë për një paketë të mëtejshme sanksionesh,” u tha Sullivan gazetarëve të martën.

“Ajo që do të them është se një nga elementët kryesorë të atij njoftimi do të fokusohet jo vetëm në shtimin e sanksioneve të reja, por në sigurimin se ka një përpjekje të përbashkët për të goditur evazionin, për shkatërrimin e sanksioneve, për çdo përpjekje nga çdo vend për të ndihmoni Rusinë në thelb të minojë, dobësojë ose të shmangë sanksionet,” vazhdoi ai, duke e quajtur atë “një pjesë e rëndësishme e kësaj faze tjetër”.

Do të ketë përcaktime dhe objektiva të reja sanksionesh, shtoi Sullivan, por “një pjesë e madhe e tyre ka të bëjë me zbatimin efektiv dhe evazionin, duke zbatuar mësimet që kemi mësuar nga rrethana të tjera ku ne, në fakt, kemi vendosur sanksione ndaj vendeve”, transmeton CNN.

Biden do të bashkohet me liderët botërorë për një samit të jashtëzakonshëm të NATO-s të enjten, si dhe një takim të G7 dhe Këshillit Evropian.