​Biden: Pandemia drejt fundit

Presidenti amerikan Joe Biden deklaroi fundin e pandemisë së koronavirusit në një intervistë për CBS të transmetuar të dielën në mbrëmje.

“Pandemia ka mbaruar, edhe pse kemi ende një problem me COVID. Nëse vini re, askush nuk mban maska. Të gjithë duket se janë mjaft në formë. Dhe kështu mendoj se po ndryshon dhe mendoj se ky është një shembull i përsosur”, theksoi presidenti.

Vetë Biden rezultoi pozitiv me koronavirus në korrik dhe u trajtua me ilaçin Paxlovid. Në fund të gushtit, edhe gruaja e tij Jill u infektua me virusin dhe u trajtua me ilaçin.

Mesatarisht 390 njerëz ende vdesin çdo ditë në Shtetet e Bashkuara nga komplikimet pasi kanë rezultuar pozitivë për COVID-19.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës miratuan së fundmi dy vaksina të reja të përshtatura me variantin dominues të virusit Omicron. /atsh/