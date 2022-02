Biden dhe Zelensky bisedojnë në telefon për situatën në Ukrainë

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka biseduar për një orë rresht të dielën me homologun e tij ukrainas, Volodymyr Zelensky. Kështu thanë burime të Shtëpisë së Bardhë për CNN, në mes të paralajmërimeve të SHBA-së se Rusia mund ta pushtojë Ukrainën brenda javës së ardhshme.

Biden dhe Zelensky folën për herë të fundit në janar dhe biseda e tyre “nuk shkoi mirë”, tha një zyrtar i lartë ukrainas për CNN në atë kohë.

Biseda me Zelensky vjen një ditë pasi Biden e paralajmëroi presidentin rus Vladimir Putin gjatë një telefonate se SHBA-ja dhe aleatët e saj do të përgjigjen “në mënyrë të vendosur dhe do të imponojnë kosto të shpejta dhe të rënda” ndaj Rusisë nëse Putin vendos të pushtojë Ukrainën.

Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Biden, Jake Sullivan, lëshoi të dielën një paralajmërim të ashpër se Shtetet e Bashkuara besojnë se Rusia mund të nisë një pushtim të Ukrainës këtë javë, por ende shpreson që diplomacia të mbizotërojë.

Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar se Rusia ka më shumë se 100,000 trupa ushtarakë pranë kufirit me Ukrainën. Që nga e shtuna, SHBA kishte zhvendosur disa nga forcat e saj nga Ukraina dhe urdhëroi evakuimin e pjesës më të madhe të stafit të ambasadës së saj të shtunën, pasi frika shtohej për një pushtim të mundshëm rus, shkruan CNN.