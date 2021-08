Beyonce merr vëmendje me stilin kaubojk për promovimin e koleksionin të saj të ri Adidas x Ivy Park Rodeo

Beyonce bëri një shfaqje shumë marramendëse teksa tronditi me pamje seksi njëra pas tjetrës për të promovuar koleksionin e saj të ri Adidas x Ivy Park Rodeo, shkruan Daily Mail.

Të enjten, superstarja 39-vjeçare publikoi një video të re promovuese për pikën më të fundit të frymëzuar nga kauboji, transmeton lajmi.net.

Beyonce vrau me gulçime teksa e la të pasme me një fustan të hollë xhins me qafë me lugë dhe kapele pa kurriz.

Krijuesi i hitit Singles Ladies u dha shikuesve një paraqitje të shkurtër të pert derieres së saj, ndërsa ajo lëvizte drejt flakëve që e rrethonin.

Ajo e përfundoi ansamblin e saj me temë perëndimore me një rrip ngjyrë kafe që kishte një shtrëngim të madh ari dhe një kapele kauboji të veshur me kristal ngjyrë kafe.

Në një skenë tjetër nga reklama, manjati i modës tregoi dekoltenë e saj të bollshme teksa ajo varej përmbys nga një fuçi.

Beyonce më vonë fshiu një lasso mbi kokën e saj ndërsa modeloi dollakë ngjyrë rozë dhe ngjyrë kafe me një kravatë sportive dhe doreza të gjata.

Këngëtarja e Crazy In Love, e veshur me një fustan xhins pa rrip me një llogore parku dhe atlete të bardha Adidas, e ktheu bishtalecin e saj të gjatë bjonde në një lasso ndërsa fishekzjarret shpërthyen pas saj.

Predha e bombës pozoi para një peizazhi të shkretëtirës në një xhins me mëngë të gjata me tre vija Adidas të firmosura në pantallona të shkurtra të vogla me bel të lartë.

Në një klip, Beyonce qëndronte në mesin e tufave me sanë të veshur me një palë Daisy Dukes mbi trupin e saj me fustane xhins të zbukuruar me vija të bardha Adidas. Ajo kishte veshur atlete të bardha konverse dhe vathë diamanti që vareshin në supet e saj.

Këngëtarja Thuaj Emri tregoi brezin e saj të hollë me një rrip gjigant që kishte një shtrëngim të gdhendur me shkronjën “B.”

Video gjithashtu paraqiti shumë aktorin e The Wire dhe kampionin e rodeos në jetën reale Glynn Turman./Lajmi.net/