11/02/2026 22:38

Betohet Qeveria "Kurti 3"

Qeveria "Kurti 3" e ka bërë betimin në Kuvendin e Kosovës. Pasi u votua me 66 vota "për", Kurti lexoi tekstin e betimit para deputetëve dhe kabineti qeveritar e nënshkroi deklarimin e betimi, transmeton lajmi.net. Sot, Kuvendi i Kosovës u konstitua dhe u votua kryetarja dhe 5 nënkryetarët. Kurse, në mbrëmje u votua qeveria e…

11/02/2026 22:38

Qeveria “Kurti 3” e ka bërë betimin në Kuvendin e Kosovës.

Pasi u votua me 66 vota “për”, Kurti lexoi tekstin e betimit para deputetëve dhe kabineti qeveritar e nënshkroi deklarimin e betimi, transmeton lajmi.net.

Sot, Kuvendi i Kosovës u konstitua dhe u votua kryetarja dhe 5 nënkryetarët.

Kurse, në mbrëmje u votua qeveria e re./lajmi.net/

