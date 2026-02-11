Betohet Qeveria “Kurti 3”
Qeveria “Kurti 3” e ka bërë betimin në Kuvendin e Kosovës. Pasi u votua me 66 vota “për”, Kurti lexoi tekstin e betimit para deputetëve dhe kabineti qeveritar e nënshkroi deklarimin e betimi, transmeton lajmi.net. Sot, Kuvendi i Kosovës u konstitua dhe u votua kryetarja dhe 5 nënkryetarët. Kurse, në mbrëmje u votua qeveria e…
Lajme
Qeveria “Kurti 3” e ka bërë betimin në Kuvendin e Kosovës.
Pasi u votua me 66 vota “për”, Kurti lexoi tekstin e betimit para deputetëve dhe kabineti qeveritar e nënshkroi deklarimin e betimi, transmeton lajmi.net.
Sot, Kuvendi i Kosovës u konstitua dhe u votua kryetarja dhe 5 nënkryetarët.
Kurse, në mbrëmje u votua qeveria e re./lajmi.net/