Betohet gjyqtarja e parë me shami në SHBA Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është betuar gjyqtarja e parë e mbuluar. Nadia Kahf, u betua më 23 mars në New Jersey, mbi kopjen e Kuranit të shenjtë, shkruajnë mediat amerikane. Por, kush është Nadia Kahf? Nadia Kahf, me origjinë nga Siria ka qenë avokate e Ligjit për familjen dhe imigracioni. Kahf, u emërua…