Besir Ramadani “heq dorë” nga Prishtina Besir Ramadani nuk do të jetë më pjesë e Prishtinës. Klubi kryeqytetas ka njoftuar sot për ndërprerjen e bashkëpunimit me mbrojtësin nga Shkupi, shkruan lajmi.net. Shkëputja e kontratës thuhet se është bërë me marrëveshje të dyanshme, pas kërkesës së lojtarit. 23-vjeçari ishte pjesë e Prishtinës nga vera e vitit 2022. Postimi i plotë: