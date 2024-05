Besa Kokëdhima sonte ngjitet në skenën e Eurovisionit Sonte Shqipëria do të performojë në gjysmëfinalen e dytë të festivalit evropian “Eurovision Song Contest”. Përfaqësuesja e Shqipërisë këtë vit është Besa Kokëdhima me këngën “Titan” dhe do të këndoj e dyta në radhë, shkruan lajmi.net. Këngëtarja do të interpretoj këngën e shoqëruar me tre valltar dhe pritet të elektrizoi skenën. Këtë vit ky festival…