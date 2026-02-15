Berisha uron Kurtin për rizgjedhjen kryeministër: Suksese në jetësimin e programit për zhvillim

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka dërguar mesazhe urimi pas konstituimit të Kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë Kurti 3. Berisha ka uruar deputetët e zgjedhur për betimin, kryetarin dhe kryesinë e Kuvendit. Poashtu, ai ka uruar edhe Kurtin dhe kabinetin e tij qeveritar, duke uruar suksese në mëdha në jetësimin e programit për zhvillim.…

Lajme

15/02/2026 16:29

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka dërguar mesazhe urimi pas konstituimit të Kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë Kurti 3.

Berisha ka uruar deputetët e zgjedhur për betimin, kryetarin dhe kryesinë e Kuvendit.

Poashtu, ai ka uruar edhe Kurtin dhe kabinetin e tij qeveritar, duke uruar suksese në mëdha në jetësimin e programit për zhvillim.

Postimi i tij:

Urim!

Të dashur miq, pas zgjedhjeve të fundit parlamentare dhe demokratike në Kosovë, gjatë javës që lamë pas u konstituua Kuvendi dhe u votëbesua qeveria e re, Kurti lll (3).

Me këtë rast, në emër të Partisë Demokratike, uroj të gjithë deputetët e zgjedhur për betimin e tyre, Kryetarin dhe Kryesinë e Kuvendit. Po ashtu, i uroj zotit Kurti dhe kabinetit të tij qeveritar suksese të mëdha në jetësimin e programit për zhvillim, mirëqenie dhe integrim evropian e euro-atlantik të Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

February 15, 2026

Kurti, Maqedonci e Konjufca takohen me disa senatorë amerikanë, rikonfirmohet përkushtimi...

February 15, 2026

Gratë dhe trashëgimia: Ligji thotë po, por tradita vazhdon të thotë...

February 15, 2026

Sindikata e Punëtorëve të RTK-së kërkon nga deputetët rritje urgjente të...

Lajme të fundit

Kurti, Maqedonci e Konjufca takohen me disa senatorë...

Gratë dhe trashëgimia: Ligji thotë po, por tradita...

Sindikata e Punëtorëve të RTK-së kërkon nga deputetët...

Marshi “Drejtësi, jo politikë”, Krasniqi: Do të dalim...