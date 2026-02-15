Berisha uron Kurtin për rizgjedhjen kryeministër: Suksese në jetësimin e programit për zhvillim
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka dërguar mesazhe urimi pas konstituimit të Kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë Kurti 3.
Berisha ka uruar deputetët e zgjedhur për betimin, kryetarin dhe kryesinë e Kuvendit.
Poashtu, ai ka uruar edhe Kurtin dhe kabinetin e tij qeveritar, duke uruar suksese në mëdha në jetësimin e programit për zhvillim.
Postimi i tij:
Urim!
Të dashur miq, pas zgjedhjeve të fundit parlamentare dhe demokratike në Kosovë, gjatë javës që lamë pas u konstituua Kuvendi dhe u votëbesua qeveria e re, Kurti lll (3).
Me këtë rast, në emër të Partisë Demokratike, uroj të gjithë deputetët e zgjedhur për betimin e tyre, Kryetarin dhe Kryesinë e Kuvendit. Po ashtu, i uroj zotit Kurti dhe kabinetit të tij qeveritar suksese të mëdha në jetësimin e programit për zhvillim, mirëqenie dhe integrim evropian e euro-atlantik të Kosovës.