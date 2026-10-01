Berisha: Komisioni për Mbikëqyrjen e AKI-së miratoi rendin e ditës dhe fushëveprimin

Kryetari i Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Bekë Berisha, ka bërë të ditur se sot është zhvilluar mbledhja e këtij Komisioni. Sipas Berishës, gjatë mbledhjes u miratua rendi i ditës, si dhe fushëveprimi i Komisionit. “Si Kryetar, mbetem i përkushtuar që puna e Komisionit të zhvillohet me përgjegjësi dhe profesionalizëm, duke…

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01/10/2026 11:23

Kryetari i Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Bekë Berisha, ka bërë të ditur se sot është zhvilluar mbledhja e këtij Komisioni.

Sipas Berishës, gjatë mbledhjes u miratua rendi i ditës, si dhe fushëveprimi i Komisionit.

“Si Kryetar, mbetem i përkushtuar që puna e Komisionit të zhvillohet me përgjegjësi dhe profesionalizëm, duke kontribuar në forcimin e transparencës, llogaridhënies dhe respektimit të kuadrit ligjor në fushën e inteligjencës dhe sigurisë”, ka deklaruar Berisha.

Ai ka theksuar rëndësinë e funksionimit të përgjegjshëm të Komisionit në ushtrimin e rolit të tij mbikëqyrës ndaj Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. /Lajmi.net/

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