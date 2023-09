Berisha i AAK-së: Kallëzomni kush e ka autorizu Ridvan Muharremin? Pse u marrë ai me këtë punë? Gjatë ditës së sotme në Kuvendin e Kosovës deputetët diskutuan lidhur me themelimin e Komisionit Hetimor për rezervat shtetërore. Lëvizja Vetëvendosje ishte subjekti i vetëm që kundërshtoi themelimin e këtij komisioni hetimor. Ndërsa në anën tjetër me iniciativës të LDK-së, opozita kërkoi themelimin e këtij komisioni. Në fjalën e tij para deputetëve të Kuvendit të…