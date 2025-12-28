Berisha i AAK-së falenderon të gjithë që besuan te ta: Do të vazhdojmë të qëndrojmë krah popullit me përgjegjësi
Kandidati për deputet i AAK-së, njëherit sekretar i përgjithshëm i partisë dhe shef i shtabit për këto zgjedhje.
Ai drejtuar qytetarëve, aktivistëve dhe mbështetësve të AAK-së, iu ka thënë se është thellësish mirënjohës për besimin në programin, vizionin dhe përkushtimin e tyre.
Berisha ka falënderuar aktivistët që i kanë përkrahur me punë të palodhshme, përgjegjësi dhe angazhim të vazhdueshëm.
“Gjatë këtyre javëve si gjithnjë kemi qenë në komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarë në mbarë vendin, në një frymë respekti, qetësie dhe dialogu të hapur. Kjo përvojë na ka forcuar bindjen se po ecim në drejtimin e duhur. Populli ynë është vlera jonë më e madhe, dhe ne do të vazhdojmë të qëndrojmë krah tij me përgjegjësi dhe përkushtim”, ka shkruar Berisha. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i tij: