Berisha: Heqja e masave të BE-së për Kosovën, goditje e rëndë për dyshen famëzezë Rama-Vuçiq
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas vendimit të Bashkimit Evropian për heqjen e të gjitha sanksioneve ndaj Kosovës, duke e cilësuar atë si një goditje për Ramën dhe Vuçiqin.
Në një postim, Berisha uroi institucionet dhe qytetarët e Kosovës për atë që e konsideroi si një arritje të re në rrugën e integrimit dhe forcimit të pozitës ndërkombëtare.
“Një vendim i drejtë i BE-së për Kosovën.
Të dashur miq, Bashkimi Europian hoqi të gjitha sanksonet për Kosovën. Partia Demokratike përshëndet Kosovën për këtë arritje të re e të rëndësishme.
PD shton se ky vendim është një goditje e rëndë dhe e merituar për dyshen famëzezë të Ballkanit Rama – Vuçiç dhe qëndrimet e tyre armiqësore ndaj Kosovës!” shkroi Berisha.