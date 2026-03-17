Berisha: Heqja e masave të BE-së për Kosovën, goditje e rëndë për dyshen famëzezë Rama-Vuçiq

17/03/2026 18:10

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas vendimit të Bashkimit Evropian për heqjen e të gjitha sanksioneve ndaj Kosovës, duke e cilësuar atë si një goditje për Ramën dhe Vuçiqin.

Në një postim, Berisha uroi institucionet dhe qytetarët e Kosovës për atë që e konsideroi si një arritje të re në rrugën e integrimit dhe forcimit të pozitës ndërkombëtare.

“Një vendim i drejtë i BE-së për Kosovën.

Të dashur miq, Bashkimi Europian hoqi të gjitha sanksonet për Kosovën. Partia Demokratike përshëndet Kosovën për këtë arritje të re e të rëndësishme.

PD shton se ky vendim është një goditje e rëndë dhe e merituar për dyshen famëzezë të Ballkanit Rama – Vuçiç dhe qëndrimet e tyre armiqësore ndaj Kosovës!” shkroi Berisha.

 

