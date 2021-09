Berbatov: Rikthimi i Ronaldos është një ‘problem luksi’ për Man Utd

Ardhja e Cristiano Ronaldos në Manchester United i ka dhënë Ole Gunnar Solskjaer një “problem luksi”, beson ish-bashkëlojtari i tij tek Man Utd, Dimitar Berbatov.

Kthimi i Ronaldos në Old Trafford, i shoqëruar me ardhjen e Jadon Sancho nga Borussia Dortmund këtë verë, si dhe Edinson Cavani që nënshkruan një zgjatje kontrate njëvjeçare, do të thotë që Solskjaer tani ka një sërë opsionesh për të zgjedhur në zonat sulmuese.

Me Marcus Rashford, Mason Greenwood dhe Anthony Martial që po konkurrojnë gjithashtu për mundësi, shefi i ‘Djajve të Kuq’ tani duhet të kuptojë se si ai do t’i mbajë të gjithë lojtarët e tij përpara të lumtur, ndërkohë që mashtrojnë në mënyrë efektive në mënyrë që të fitojnë ndeshje.

Sa mirë ai e bën këtë mund të përcaktojë se sa të suksesshëm janë United këtë sezon, dhe Berbatov mendon se detyra para tij është “pothuajse e pamundur”.

“Ky është një problem, një problem luksoz, ”tha ambasadori i ‘Betfair’, Berbatov për ‘Goal’ në lidhje me opsionet e sulmit në dispozicion të Solskjaer pas mbërritjes së Ronaldos.

“Kur keni Sancho, Rashford, Greenwood, Martial, Cavani dhe Ronaldo, si i bëni të gjithë të lumtur këtu? Është e mundur, por është gjithashtu pothuajse e pamundur sepse gjithmonë do të kesh dikë që nuk është i kënaqur me kohën e tij të lojës, dhe kjo është puna e menaxherit tani: si të menaxhoni të gjitha këto lidhje, kohën e lojës dhe t’i mbani të gjithë të lumtur..”

Me Ronaldon që i është nënshtruar stërvitjes së parë stërvitore me shokët e tij të rinj të skuadrës të mërkurën, ndeshja e së shtunës me Newcastle do të ofrojë mundësinë për të parë sesi Solskjaer planifikon të i’a bëj me gjashtë sulmuesit e tij.

Ai tashmë ka këmbëngulur se Ronaldo nuk është blerë për t’u ulur në stol, dhe Berbatov pret që ish-lojtari i Juventusit të jetë titullar i rregullt, veçanërisht në ndeshjet më të mëdha të sezonit.

“Lojtarët do të kenë nevojë të jenë në rrotacione, por unë pres që Ronaldo të fillojë lojëra të rëndësishme, sepse kur loja nuk shkon mirë ju keni nevojë për dikë special që mund të sjellë atë shkëndijë dhe t’ju fitojë lojën”, shpjegoi ai.

“Por të mos harrojmë se Ronaldo është 36 vjeç dhe Premier Liga është shumë e shpejtë me shumë lojëra, kështu që ai do të bëhet pjesë e rrotacionit rreth skuadrës me siguri.”

Në moshën 36-vjeçare, Ronaldo nuk është i njëjti lojtar tani në krahasim me atë që ishte kur u largua nga United në 2009, dhe disa kanë vënë në dyshim nëse ndryshimet në lojën e tij që atëherë do të thonë se ai përpiqet të bëjë të njëjtin lloj ndikimi këtë herë.

“Kur jeni të zgjuar, ju përshtatni lojën tuaj me çfarëdo situate,” tha Berbatov.

“Më kujtohet kur Ryan Giggs po vinte në të tridhjetat e tij dhe po vazhdonte të ishte i fortë, por ai nuk po luante më në krahun e majtë sepse padyshim që shpejtësia e tij nuk ishte e njëjtë. Ai po binte më shumë në mesfushë dhe pozicionet qendrore ku pasimet dhe vizioni i tij ishin shumë të dobishëm. E njëjta gjë vlen edhe për Ronaldon.

“Ndoshta ai nuk mund të tejkalojë dhe mbarojë disa lojtarë të tjerë më të rinj se ai, por ai është akoma shumë i shpejtë, i shpejtë dhe inteligjent.

“Ai mund të luajë si një sulmues qendror siç kishte bërë në të kaluarën. Të mos harrojmë sa gola ka shënuar nga e majta, e djathta, me kokë – të gjitha atributet e një sulmuesi të madh.

“Jam i sigurt se ai e di se si ta përshtatë lojën e tij dhe me Greenwood, Rashford, Martial, Sancho, ata janë të gjithë lojtarë të shpejtë rreth tij. Në një farë mënyre atij i duhet vetëm të gjejë hapësirën në kuti dhe ata do ta furnizojnë atë me top.

“Me Rashford, Greenwood, Sancho dhe pastaj Ronaldon në mes, ju filloni të tundeni në tunel nëse jeni ekipi tjetër”, ka përfunduar bullgari. /Lajmi.net