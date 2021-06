Portugalia dhe Franca ndan pikët duke u kualifikuar në raundin tjetër, shkruan lajmi.net.

Benzema realizoi dy gola, njësoi si ish bashkëlojtari Cristiano Ronaldo.

Falë paraqitjes së mirë, UEFA e ka shpallur francezin si lojtari i ndeshjes.

⏰ RESULT ⏰

🇵🇹 Ronaldo hits double as Portugal go through

🇫🇷 Benzema nets first goals since 2015

🤔 Fair result? #EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021