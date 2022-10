Beniada Nishani bën publike lidhjen e dashurisë: Është një djalë simpatik

Beniada Nishani, ditën e djeshme ka tek emisioni “E diell”, ka zbuluar edhe një detajë për jetën e saj private.

Teksa po zhvillohej një lojë me fëmijët, ajo pranoi edhe një pyetje nga ata, shkruan lajmi.net.

“Ke gjetur një djalë simpatik?”, pyeti një fëmijë kureshtar, ndërsa Beniada u detyrua të përgjigjej.

“Është një djalë simpatik po vetëm simpatik kaq. Nuk mund të them që është as italian as shqiptar pasi ka udhëtuar shumë edhe… shqiptar. Boll tani.”, tha Beniada.

Ndërkohë, pak kohë më parë Edi Manushi zbuloi se modelja është e lidhur me një avokat në Itali, por ajo nuk konfirmoi asgjë./Lajmi.net/