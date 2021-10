Bën “twerk” mbi tavolinë, vajza thyen abazhurin luksoz dhe i duhet të paguajë gjobën e majme

Një vajzë ka marrë me qira një hyrje apartamenti online dhe e ka shfrytëzuar hapësirën për të festuar.

Ajo u ngjit në tavolinë duke u përpjekur të bënte twerk, por në një tundje të papritur të kokës goditi një llambë sipër saj duke e bërë atë copë. Tani po përballet me një gjobë të madhe.

Llamba, e cila duket se i përkiste një stilisti të njohur, u thye në qindra pjesë kur vajza tundi kokën prapa me një lëvizje të papritur.

Klipi prej pesë sekondash është parë më shumë se dy milionë herë dhe ka mbledhur më shumë se 33,000 pëlqime në Twitter.

Llamba besohet se i përkiste markës luksoze Tom Dixon dhe kushtonte gati 800 euro. Megjithatë vajza me siguri do të duhet të paguajë për ato që ka thyer si ndëshkim.

A girl from a hen party who came to drag brunch today showed us this video from their air bnb last night and I’ve watched it 763,876 times and I am deceased deceased deceased pic.twitter.com/5q6HDYEFd5

— WayneDavid (@WayneDavid81) October 23, 2021