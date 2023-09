Bellingham sërish heroi i Real Madridit, me golin në “frymën e fundit” i siguron fitoren kundër Unionit Real Madridi e ka nisur me fitore edicionin e ri në Ligën e Kampionëve kundër Union Berlinit. “Mbretërit” triumfuar 1:0 me skuadrën gjermane në stadiumin “Santiago Bernabeu” në Madrid, shkruan lajmi.net. Mesfushori Jude Bellingham ishte heroi i Real Madridit me golin e shënuar në minutën e katërt shtesë. Përkundër dominimit nga ana e 14 herë…