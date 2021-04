Bella Hadid uron Gigi Hadid për ditëlindje me fotografi nga fëmijëria

Gigi Hadid është njëra ndër modelet më të dëshiruara në botën e modelimit, ajo sot po feston ditëlindjen e 26-të, shkruan lajmi.net.

Bella Hadid i ka uruar motrës së saj të madhe, Gigi, një ditëlindje të 26-të me një postim të sinqertë në Instagram.

Të shtunën, modelja 24-vjeçare ngarkoi një seri fotografish të fëmijërisë me Gigi së bashku me fotografitë më të fundit të dy motrave duke qeshur me njëra-tjetrën.

Bella ndau gjithashtu një postim të dytë që shfaq më shumë foto të motrave, duke përfshirë edhe imazhe nga fëmijëria teksa gjithmonë shihen të lumtura në prani të njëra tjetrës./Lajmi.net/