Bella Hadid del rrugëve të New York City me veshje të trashë dimërore

Modelja e la të shkëlqejë bukurinë e saj natyrale dhe shijen e modës teksa kaloi në qytetin e New York-ut të mërkurën.

Supermodelja 25-vjeçare u pa me kapëse veshësh bezhë dhe një pallto të gjatë kafe teksa kalonte nëpër qytet me disa gjëra të saj me ngjyrë të kuqe të ndezur në duar, transmeton lajmi.net.

Motra më e vogël e Gigi Hadid ishte e freskët me syze dielli ngjyrë të zezë dhe flokët e saj të gjatë kafe të kapura në pjesën e lartë të kokës.

Ylli i pistës postoi për 49.4 milionë ndjekësit e saj në Instagram një video selfie me një filtër që vendosi zemrat rozë në sytë e saj ndërsa hipte në sediljen e pasme të një makine. Ajo bëri një puthje për kamerën teksa argëtohej me filtrin e Instagramit, duke e afruar telefonin e saj larg fytyrës.

Ndryshe, të martën, Bella eci në sfilatën e pistës së “Michael Kors” gjatë Javës së Modës në New York. Asaj iu bashkua motra e saj më e madhe, Gigi, 26 vjeçe, dhe modele të tjera, duke përfshirë Irina Shayk dhe Emily Ratajkowski.

Bella ka bërë emër në botën e modës gjatë viteve të fundit. Në fillim të karrierës së saj në vitin 2016, Bella u votua “Modelja e Vitit” nga profesionistët e industrisë. Ky ishte i njëjti vit që ajo mori pjesë në shfaqjen e saj të parë të modës “Victoria’s Secret”./Lajmi.net/