Belgjika merr epërsinë ndaj Kanadasë – shënon Batshuay

Ishte Batshuay ai që e gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 45’.

Ishte Alderweilder ai që ia dha një pasim maestral dhe sulmuesi nuk kishte si të gabonte.

Më poshtë gjeni golin. /Lajmi.net/

GOAL | BELGIUM 1-0 CANADA

⚽ Michy Batshuayi

It was a brilliant effort as he calmly put the ball inside the net with a fine finish to open the game#FIFAWORLDCUP #WORLDCUPpic.twitter.com/ffNNzaD6ek

— FOOTY HUB (@Footyhub01) November 23, 2022