Bekim Jashari mohon raportimet: Besarta nuk do të jetë pjesë e asnjë partie Bekim Jashari ka reaguar pas raportimeve në media se motra e tij, Besarta Jashari do të garojë si kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës. Jashari tha se motra e tij nuk do të jetë pjesë e asnjë liste elektorale të asnjë partie politike në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. “Familja jonë mbetet e palëkundur…