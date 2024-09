Bekë Berisha tregon në detaje aksidentin që përjetoi, kërkon ta gjejë policen nga Gjilani që thotë se në formë “engjëlli” i shpëtoi jetën

Ai sot, përmes një postimi në Facebook ka treguar se tani është mirë dhe po pret të lirohet nga spitali derisa ka treguar në detaje aksidentin që ka përjetuar.

Berisha ka përshkruar “engjëllin” e tij të këtij aksidenti, një police nga Gjilani e cila i ka dalë në ndihmë duke treguar edhe si u transferua në QKUK.

“Vetëdijen ma ktheu “engjëlli im mbrojtës” qe erdhi në formën e një policeje nga Gjilani. Ajo më dha ndihmën e parë në mënyrë profesionale,dhe u perkujdes per ne derisa u sigurua transporti. Do te doja shume ta gjej dhe falënderoja personalisht. Pas kësaj, pata fatin që të transportohesha në mënyrë të sigurt në QKUK nga bashkëluftëtarja dhe kolegia ime e nderuar, mjekja jonë, Time Kadrijaj. Mirenjohes pa fund! Më pas, bashke me Pellazgun morem ndihmën e nevojshme në emergjencën e QKUK-së nga ekipi i jashtëzakonshëm i front-liners, të cilëve u jemi pafundësisht mirënjohës. Djemtë dhe vajzat e Policisë së Kosovës dhe personeli ynë mjekësor janë heronjtë tanë të përditshëm, duke punuar pa ndalesë, 24/7. Jemi me të vërtetë krenarë për ta”, ka shkruar Berisha.

Ai ka falënderuar ekipin mjekësor në Klinikën Ortopedike dhe Traumologjike të udhëhequr nga Dr. Arber Tolaj të cilët po kujdesen për gjendjen e tij shëndetësore.

Berisha ka gjetur hapësirë të falënderoj të gjithë ata që janë interesuar dhe kanë pyetur për gjendjen e tij shëndetësore pas aksidentit derisa ka dhënë një mesazh për të rinjtë.

“Përshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës është jetike. Por, mos harroni që rripi i sigurimit është ai që mund t’ju shpëtojë jetën në momente të papritura”, ka shkruar Berisha. /Lajmi.net/

Postimi i tij i plotë: