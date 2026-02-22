Behrami: Duhet marrëveshje dhe kompromis për presidentin, ende s’janë bërë konsulta, do marrim pjesë në takime
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, është deklaruar lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit të ri, e lidhur me të cilën çështje kanë bërë më pak se dy javë afat.
Behrami ka thënë se, PDK ka qëndrim të qartë sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri, gjë për të cilën duhet të ‘’ketë marrëveshje dhe konsensus politik’’. Deputeti i PDK’së, për KP, ka thënë se duhet të ketë edhe ‘’kompromis’’ nga ku do të nxjerrët një president që është ‘’personifikim i unifikimit’’ të popullit.
‘‘Partia Demokratike e Kosovës, e ka bërë të qartë qëndrimi jonë është i qartë që për president duhet të ketë marrëveshje politike. Duhet të ketë konsensus politik, duhet të ketë dialog dhe kompromis i cili duhet të nxjerr një president dhe një presidente që është përfytyrim dhe personifikim i unifikimit të popullit të Kosovës’’, ka deklaruar ai.
Behrami ka bërë të ditur edhe se deri më tani, ende s’janë bërë konsulta mes partive politike që janë pjesë e kuvendit.
‘’Edhe më tutje nuk ka kandidatur që ka ardhur nga partitë politike, që kanë fituar në parlamentin e republikës së Kosovës, ende nuk janë bërë konsulta, kur të bëhen konsultat do të ketë edhe qëndrim të PDK’së në këtë drejtim’’, ka thënë ai.
Sa i përket një takimi për këtë çështje, Behrami ka konfirmuar se, kryetari i PDK’së, Bedri Hamza, do të marrë pjesë në çdo takim që thirret për presidentin.
‘’Patjetër , kryetari tashmë ka paralajmëruar që merr pjesë në çdo takim që thirret për presidentin’’, ka thënë ai.