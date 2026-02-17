Begaj uron 18-vjetorin e pavarësisë: Le të ecim bashkë drejt BE -së më të bashkuar se kurrë
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj ka uruar Kosovën në 18-vjetorin e pavarësisë së saj.
Begaj ka thënë se në këtë 18-vjetor, Kosova është edhe më e fortë me institucione demokratike të konsoliduara dhe me më shumë njohje ndërkombëtare.
“Gëzuar Kosovë! Në këtë 18-vjetor, Kosova është më e fortë, me institucione demokratike të konsoliduara dhe me më shumë njohje ndërkombëtare. Përulje dhe mirënjohje për ata që sollën lirinë! Mirënjohës ndaj miqve dhe partnerëve tanë strategjikë, SHBA-së dhe bashkësisë perëndimore, për mbështetjen e fuqishme ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Le të ecim bashkë drejt BE -së më të bashkuar se kurrë! BASHKË, JETË E MOT! “, ka shkruar Begaj.