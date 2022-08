​Begaj takohet me drejtues të AAK-së Ka filluar takimi mes presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ndërkaq takimi i Begajt me drejtues të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk është mbajtur. Begaj do të ketë takim edhe për përfaqësues të partive minoritare dhe me komandantin e KFOR-it. Vizita e Begajt në Kosovë ka…