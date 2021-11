Befason Dj Pm: Tregon emrin e vajzës që do lidhej brenda për lojë

Djemtë e maskuara si vajza, dhuruan një spektakël të vërtetë plot humor, batuta, ironi dhe sjellje gazmore.

Loja që do të pasonte do të ishte një seksion me pyetje-përgjigje që do banorët do t’i drejtonin njëri-tjetrit.

Dj PM është ai i cili ka habitur me përgjigjen që i dha pyetjes së mëposhtme: Me cilën prej banorëve do të mund të lidheshe edhe për lojë?

Pjesë nga biseda:

Dj PM: Me Sarah Berishën

Sarah: Për lojë?

Dj PM: Ta nisim për lojë dhe pastaj të shkojë si të shkojë.

Kjo përgjigje duket se ka lënduar dhe zhgënjyer Sarën e cila premtoi se do të sqarohej me Dj PM gjatë mbrëmjes në vazhdim.