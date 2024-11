Bedri Hamza viziton familjen e Thaçit dhe të Veselit: Nëntorët nuk janë si më parë

Kandidati për kryeministër nga radhët e PDK-së, Bedri Hamza ka vizituar sot familjen e ish-presidentit Hashim Thaci si dhe familjen e ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli.

Me këtë rast, Hamza tha se nëntorët e viteve të fundit nuk janë si më parë.

Thaci dhe Veseli e bashkëluftëtarët e tyre po i mungojnë Kosovës, familjeve dhe të gjithëve, transmeton lajmi.net.

“Sot i vizituam familjet e tyre, të cilat janë plot me shpresë, siç jemi edhe ne, që ky proces i stërzgjatur së shpejti do të marrë fund me konfirmimin e pastërtisë së luftës së UÇK-së dhe rikthimin e tyre në mesin tone”,tha Hamza.

Ai theksoi se “sot, më shumë se kurrë, ne duhet të qëndrojmë të bashkuar për ta, për Kosovën dhe të ardhmen e popullit tone”.

Thaci, Veseli e bashkëluftëtarët e tjerë të Kosovës po vazhdojnë të mbahen në Speciale, nën akuzat kinse për krime lufte./Lajmi.net/