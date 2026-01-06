Bedri Hamza mori më shumë vota se Lumir Abdixhiku në Prishtinë

Numërimi i votave është duke shkuar drejt fundit. Tashmë dihet se kush do të jetë pjesë e legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës, transemton lajmi.net. Në komunën e Prishtinës, VV ishte partia me më së shumti vota, pas tyre doli LDK-ja dhe PDK ishte e treta. Por, përkundër që PDK ishte e treta, lideri…

Lajme

06/01/2026 17:16

Numërimi i votave është duke shkuar drejt fundit.

Tashmë dihet se kush do të jetë pjesë e legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës, transemton lajmi.net.

Në komunën e Prishtinës, VV ishte partia me më së shumti vota, pas tyre doli LDK-ja dhe PDK ishte e treta.

Por, përkundër që PDK ishte e treta, lideri i saj, Bedri Hamza mori më shumë vota se kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Bedri Hamza në Prishtinë mori 18 mijë e 715 vota, kurse Lumir Abdixhiku mori 16 mijë e 877 vota. /lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 6, 2026

Komuna e Junikut shpall gjendje të jashtëzakonshme, shtyhet fillimi i gjysmëvjetorit...

January 6, 2026

Kush është kandidatja që mori veç 3 vota?

January 6, 2026

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

January 6, 2026

Lladrovci: Rrugët aktualisht janë të pakalueshme në tri drejtime Drenas-Komoran, Drenas-Guri...

Lajme të fundit

Komuna e Junikut shpall gjendje të jashtëzakonshme, shtyhet...

Kush është kandidatja që mori veç 3 vota?

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Lladrovci: Rrugët aktualisht janë të pakalueshme në tri...