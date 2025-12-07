Bedri Hamza: 130, numri i stabilitetit dhe fitores së PDK-së në zgjedhjet e 28 dhjetorit
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, njëherit kandidati për kryeministër nga kjo parti ka njoftuar se PDK do të garojë në zgjedhjet e 28 dhjetorit me numrin 130.
Hamza është shprehur se numri 130 është ai i bashkimit për Kosovën.
‘’Është numri i stabilitetit, normalitetit dhe zhvillimit ekonomik. Është numri i drejtimit të sigurt dhe rrugës evropiane për vendin tonë. 130 është numri i fitores! PDK130’’, ka shkruar Hamza në Facebook.