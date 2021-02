Bebe Rexha: Nëse doni të arrini, përgatituni të dështoni

Së fundi, me anë të një statusi në rrjetin social ‘Twitter’, Bebe Rexha ka bërë një gjë të tillë, shkruan lajmi.net.

Ajo ka shkruar se nëse dikush ka një dëshirë të madhe për sukses i duhet të dështojë shumë që i bie se edhe duhet të punojë.

“Thjesht dua të them diçka. Nëse doni të jeni të shkëlqyeshëm, përgatituni të dështoni shumë”, kanë qenë fjalët e Bebe Rexhës.

Just wanna say something. If you wanna be great, PREPARE TO FAIL A LOT.

— Bebe Rexha (@BebeRexha) February 23, 2021