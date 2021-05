Pas 3 vitesh Beatrix Ramosaj u rikthye në muzikë me këngën “Dancing with the Devil”, shkruan lajmi.net.

Beatrix Ramosaj ka kohë që nuk është aktive në muzikë po ajo vazhdon të jetë aktive në rrjetet sociale me foto dhe video të ndryshme.

Beatrix nuk ngurron të publikojë në rrjetet sociale foto dhe video të nxehta duke treguar edhe format e saj bombastike. Ndërsa së fundmi ajo në Instastory solli një foto ku shihet se po punon për një projekt të ri muzikor./Lajmi.net/