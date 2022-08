Beatrix ironizon hapur me Bora Zemanin Moderatorja e njohu shqiptare, Bora Zemani dje në rrjete sociale publikoi një teksa ndodhej në aeroport. Ndërsa në sfond dëgjohej teksa thuhej se “Kam 99 probleme por po i injoroj të gjitha dhe po hip në avion” , shkruan lajmi.net. View this post on Instagram A post shared by Bora Zemani (@borazemani) E…