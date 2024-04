BE shpreh keqardhje që serbët në veri të Kosovës nuk votuan, pritet përgjigje për heqjen e masave ndaj Kosovës Rezultatet e votimit në veri nuk kontribuojnë në zbutjen e tensioneve, kanë thënë në Bashkimin Evropian. Përmes një përgjigjeje me shkrim nga blloku evropian nuk kanë treguar nëse do të heqin masat ndëshkuese ndaj Kosovës duke vënë në përgjegjësi për këtë përfaqësuesin e lartë të BE-së, Josep Borrell. Pas përfundimit të këtij procesi, pavarësisht rezultatit,…