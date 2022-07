BE paralajmëron se javën tjetër hapen negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë Liderët e Bashkimit Evropian kanë përshëndetur votimin e Kuvendit maqedonas në favor të propozimit francez, duke paralajmëruar se në javën e ardhshme do të zhvillohen konferencat e para ndërqeveritare të BE-së me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, duke hapur formalisht negociatat e anëtarësimit. “Urime Maqedonisë së Veriut për votimin i cili tash shtron rrugën për…