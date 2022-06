BE nga sot do t’i njoh certifikatat e vaksinimit të lëshuara nga Kosova

Kjo u bë e ditur me anë të një komunikate për media nga Zyra e BE-së në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Po ashtu do të njihen edhe testet dhe ceritifikatat e shërimit.

“Nga sot, BE-ja do të fillojë të pranojë certifikatat e vaksinimit, testit dhe shërimit të COVID-19 të lëshuara nga Kosova. Kjo vlen për të gjitha certifikatat e lëshuara në përputhje me rregulloren e BE-së 2021/953 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit. BE-ja ka financuar zhvillimin e tyre”, thuhet në njoftimin e BE-së. /Lajmi.net/

NEWS📣As of today, the 🇪🇺 will start accepting 🇽🇰-issued COVID-19 vaccination, test, and recovery certificates.

This applies to all🇽🇰certificates issued in accordance with the EU Regulation 2021/953 of the European Parliament and of the Council. The #EU funded their development.

