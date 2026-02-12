BE-ja mirëpret formimin e institucioneve në Kosovë, Terras: Qeveria funksionale hap rrugën drejt familjes evropiane

Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën, Riho Terras ka uruar kryeministrin Albin Kurti dhe qytetarët e Kosovës për formimin e qeverisë së re, duke theksuar se paraliza politike ka marrë fund. Përmes një postimi në rrjetin social X, Terras shkroi “Urime kryeministrit Albin Kurti dhe qytetarëve të Kosovës për formimin e qeverisë së re. Paraliza…

Lajme

12/02/2026 09:23

Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën, Riho Terras ka uruar kryeministrin Albin Kurti dhe qytetarët e Kosovës për formimin e qeverisë së re, duke theksuar se paraliza politike ka marrë fund.

Përmes një postimi në rrjetin social X, Terras shkroi “Urime kryeministrit Albin Kurti dhe qytetarëve të Kosovës për formimin e qeverisë së re. Paraliza politike më në fund ka marrë fund”.

Terras tha po ashtu se një qeveri funksionale është thelbësore për të avancuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe për të aktivizuar mbështetje financiare shumë të nevojshme.

“Kosova i përket familjes së Bashkimit Evropian”, ka shkruar Terras.

Të mërkurën, më 11 shkurt është arritur konstituimi i Kuvendi të ri të Kosovës dhe u votua Qeveria e re, me Albin Kurtin në krye.

Institucionet e reja formohen pas pothuajse një viti me Qeveri në detyrë dhe Kuvend gati tërësisht jofunksional.

Kjo, pasi Lëvizja Vetëvendosje e Kurtit, pas zgjedhjeve të shkurtit 2025, nuk pati vota të mjaftueshme për të krijuar Qeverinë, por këtë e arriti pas zgjedhjeve të dhjetorit të po atij viti, në të cilat fitoi 57 mandate. /Lajmi.net/

https://x.com/RihoTerras/status/2021832533495955809

Artikuj të ngjashëm

February 12, 2026

AAK mban sot mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm, në rend dite...

Lajme të fundit

AAK mban sot mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm,...

Të ndarë brenda shtëpisë, Mateo emocionon me veprimin ndaj Brikenës

Deklarohen të pafajshëm të akuzuarit për vrasjen e policit Muhamet Lika

Duda Balje nuk duron më, kapet keq me komentuesin dhe eskalon në gjuhë