BE e lavdëron Kurtin për bashkëpunimin me Specialen

Një prej pikave në raportin e BE-së, të cilin e ka siguruar Demokracia.com, flet për bashkëpunimin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, me Gjykatën Speciale.

Ky raport thekson se blloku e vlerëson shumë bashkëpunimin konstruktiv të Kurtit me Dhomat e Specializuara.

Veç kësaj, përmendet se Kurti ka shprehur gatishmërinë për ta mbështetur zgjatjen e mandatit të misionit të EULEX-it në Kosovë.

“Angazhimi serioz i z. Kurti për të vazhduar bashkëpunimin në mënyrë konstruktive me Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit Special do të vlerësohet shumë brenda BE-së. Gatishmëria e tij për të mbështetur zgjatjen e mandatit të EULEX-it është e mirëseardhur dhe hap i rëndësishëm që do të ndihmojë Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit Special për të përmbushur mandatin e tyre në Kosovë”, thuhet në këtë raport.

Ky dokument i është dërguar të gjitha shteteve anëtare të BE-së për t’i informuar rreth mbarëvajtjes së takimit.