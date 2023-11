Bayerni merr tri pikë, Dormundi mposhtet

Bayern Munich ka fituar me rezultat 4-2 në “Allianz Stadium”, derisa Dortmundi u mposht 2:1 nga Stuttgard.

Harry Kane i dha avantazhin vendasve në minutën e 14-të kampionëve të Bundesligës, derisa pak para përfundimit të pjesës së parë shënoi përsëri.

Në pjesën e dytë Raphael Guerreiro dhe Eric Maxim Choupo-Moting shënuan për fitoren 4:2.

Te mysafirët shënuan Tim Kleindienst dhe Jan-Niklas Beste.

Me këtë fitore Bayerni ngjitet në vendin e parë në tabelë me 29 pikë por me një ndeshje më shumë të zhvilluar se Leverkuseni në vendin e dytë që ka 28 sosh.

Te Stuttgard golat u realizuan nga Deniz Undav dhe Serhou Guirassy, derisa për Dortmundin shënoi Niclas Fullkrug. /Lajmi.net/