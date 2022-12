Bayerni arrin marrëveshje me Laimerin e Leipzig Bayern Munich ka arritur marrëveshje me Leipzig për mesfushorin Konrad Leimer. Lajmin e bëri të ditur Fabrizio Romano, përmes një njoftimi në rrjetet sociale, transmeton lajmi.net. Lojtari do të nënshkruajë marrëveshje pesëvjeçare me bavarezët e cila do ta mbajë atë në “Allianz Arena” deri në vitin 2028. Në garë për lojtarin ishin edhe disa klube…