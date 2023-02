Bayern Munich fiton ndaj Wolfsburg

Bayern Munich vazhdon me fitore në Bundesliga.

‘Bavarezët’ mposhtën 4:2 skuadrën e Wolfsburg, shkruan lajmi.net.

Pjesa e parë ishte e zjarrtë për kampionin në fuqi, pasi shënuan tri herë brenda 10 minutave.

Fillimisht ishte Kingsley Coman që në minutën e 9’ shënoi dhe i dha epërsinë Bayernit.

I njëjti shënoi pas pesë minutave lojë. Pas një asistimi të mirë nga lojtari më i ri i Bayern, Joao Cancelo, Coman dyfishoi shifrat.

Ky ishte asistimi i dytë për portugezin në dy ndeshje sa ka zhvilluar me gjigantin gjerman.

Po rridhte minuta e 19’ kur Thomas Muller shënoi për rezultatin 3:0.

Wolfsburg arritën të realizojnë në pjesën e parë me anë të Jakub Kaminski.

Kështu pjesa e parë u mbyll 3:1 në favor të Bayernit.

Pjesa e dytë nuk nisi mirë për mysafirët, pasi mbetën herët me 10 lojtarë në fushë.

Në minutën e 54’ Joshua Kimmich u përjashtua me kartonin e dytë të verdhë.

Por, Bayerni administruan lojën edhe me 10 lojtarë, madje edhe shënuan.

Në minutën e 73’ Jamal Musiala realizoi golin e katërt për Bayernin.

Kurse, Svanberg ngushtoi paska epërsinë pasi në minutën e 81′ shënoi për rezultatin final 2:4

Me këtë fitore ata mbajnë vendin e parë me 40 pikë, kurse Wolfsburg pozicionohen në vendin e shtatë me 29 pikë gjithsej./Lajmi.net/