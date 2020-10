Bayern marrin tri pikë në fushën e Koln

Skuadra e Hansi Flick ka marrë tri pikë në përballjen me Koln, duke fituar 0:2, shkruan lajmi.net.

Thomas Muller hapi llogarinë në këtë takim, duke shënuar gol në minutën e 13’.

Serge Gnabry shënoi për 0:2 në minutën e 45’+1, për t’i qetësuar edhe më shumë bavarezët.

Në pjesën e dytë skuadra e Flick administroi mjaft mirë me rezultatin, duke bërë që të dalin nga terreni i Koln me tri pikët, me vendasit që shënuan vetëm një herë me anë të Drexler, në minutën e 83′ për 1:2.

Bayern janë tashmë liderët e tabelës me 15 pikë, kurse Koln mbetet me vetëm dy pikë. /Lajmi.net/