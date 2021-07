Basketbollisti robot ‘debuton’ në Lojërat Olimpike “Tokyo 2020”

Kryendeshja e ditës së sotme është duke u zhvilluar tani mes Francës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkruan lajmi.net.

Në pushimin mes dy pjesëve të kësaj ndeshje ka ndodhur diçka e veçantë në sportin e basketbollit.

Organizatorët kanë krijuar një robot që ka bërë disa gjuajtje në kosh.

Making his Olympics debut, Mr. Robot 🤖 went for 3/3 at the half-time show!#Tokyo2020 #Basketball pic.twitter.com/GEFAJOve7d

— FIBA #Tokyo2020 (@FIBA) July 25, 2021