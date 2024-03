Basketboll: Rikthehet Liga Unike, mësohen datat e turneut Liga Unike në konkurrencën e meshkujve do të aktivizohet sërish, me ndeshjet që do të zhvillohen në fund të këtij muaji. Liga Unike, në të cilën garojnë skuadrat nga Kosova dhe Shqipëria, ishte ndërprerë në vitin 2022 shkaku i qëndrimeve të klubeve nga elita e basketbollit në Shqipëri. Gjithsesi, kjo garë po rikthehet edhe në…